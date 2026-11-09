В Сочи аварийность на дорогах снизилась на 27%
В Сочи за десять месяцев 2026 года количество дорожно-транспортных происшествий сократилось на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные привели на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения.
Среди основных причин аварий участники комиссии назвали превышение скорости, несоответствие скорости дорожным условиям, нарушение очередности проезда и выезд на встречную полосу. Для дальнейшего снижения аварийности рекомендовано проверить участки в районах плотной жилой застройки и выявить возможные очаги ДТП.
На федеральной трассе в направлении Красной Поляны планируется установить светодиодные сигнальные маячки у пешеходных переходов. Возле образовательных учреждений продолжат наносить дорожную разметку «Дети».
Также на заседании обсудили подготовку дорог к зиме. В горном кластере балансодержателям дорог поручено обеспечить оперативную уборку снега и своевременно размещать на информационных табло вдоль федеральных трасс предупреждения о погодных и дорожных условиях.