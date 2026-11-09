Главные новости за 9 ноября. Кавказ
У бывшего министра промышленности Ставропольского края Ивана Ковалева арестовали имущество на 19 млн рублей. Информация подтверждается материалами системы «ГАС Правосудие». Под арест попали жилые помещения: одно площадью 193 кв. м с кадастровой стоимостью 11,3 млн рублей и второе площадью 46,2 кв. м стоимостью почти 3 млн рублей. Кроме того, арестованы несколько нежилых объектов площадью от 4,3 до 47 кв. м — самый дорогой из них оценен в 1,8 млн рублей. В перечне также значится автомобиль «Toyota Land Cruiser 200» 2012 года выпуска ценой 1,8 млн рублей.
Жители Ставропольского края за январь–сентябрь 2026 года потратили 579,3 млн рублей на препараты на основе семаглутида — почти вдвое больше, чем годом ранее. На регион пришлось 1,9% от общего объема продаж таких средств в России. Данные сообщили РБК Кавказ в пресс-службе DSM Group. В натуральном выражении продажи выросли более чем в два раза — до 114,3 тыс. упаковок. Средневзвешенная стоимость упаковки при этом снизилась на 7,9%, до 5,1 тыс. рублей. В денежном выражении лидируют торговые марки: «Велгия» (42,7% продаж), «Семавик» (37,8%), «Квинсента» (11,8%), «Семуглин» (4,9%) и «Инсудайв» (1,2%).
Регионы Северного Кавказа сосредоточились в нижней части рейтинга российских субъектов по уровню и распределению зарплат, составленного РИА Новости. Последние пять позиций заняли Северная Осетия (доля работников с зарплатой свыше 200 тыс. рублей — 0,9%), Кабардино-Балкария (0,8%), а также Чечня, Ингушетия и Калмыкия — по 0,7% в каждой.
Дагестан получит из федерального бюджета более 1,2 млрд рублей на восстановление дорожной инфраструктуры, пострадавшей от паводков. Распоряжение о выделении средств подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Согласно документу, региону предусмотрено финансирование в размере 1 млрд 249 млн рублей.
В Махачкале объем промышленного производства в 2025 году составил 12,3 млрд рублей против 11,9 млрд рублей в 2023 году. За девять месяцев 2026 года отгружено продукции на 9,1 млрд рублей — на 2,9% больше, чем за тот же период 2025 года. Об этом сообщил заместитель главы города Мурад Алиев.
Серийное производство багги стартовало в Ставропольском крае. В июне 2025 года предприниматель предложил наладить выпуск легких маневренных автомобилей на базе одного из городских предприятий. Губернатор Владимир Владимиров поручил краевому Минэкономразвития изучить проект и помочь с заявкой на региональную поддержку. К сентябрю 2026 года проект перешел к серийному выпуску. Производство ведет ООО «МК ВЕЛЕС» в Ставрополе, а разработкой ВСП-1 команда конструкторов и инженеров занималась с 2020 года. Предприятие планирует выпускать три модели и рассчитывает на темп до 10 машин в месяц — около 120 в год. Первую партию составили три багги. Эти цифры описывают планы и мощность площадки; данных о фактическом годовом выпуске в открытых публикациях пока нет.
Конкурсный управляющий ГУП РД «Чистая вода» выставил на публичное предложение право требования к ОАО «Махачкалаводоканал» на 738,5 млн руб. Начальная цена лота № 4 — 15,03 млн руб., то есть около 2% от суммы долга. Заявки принимают с 9 ноября 2026 года по 2 января 2027 года, итоги назначены на 11 января. Предложения о цене участники подают в закрытой форме. Эти условия указаны в сообщении о продаже на Федресурсе.
Арбитражный суд Республики Северная Осетия-Алания (РСО-Алания) был вынужден отложить рассмотрение беспрецедентного экологического иска из-за масштабного технического сбоя в инфраструктуре «Яндекса». Заседание по делу о взыскании 12,16 млрд рублей с местного оператора по утилизации отходов вновь перенесли на 24 ноября 2026 года.