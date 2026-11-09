12 тыс. предпринимателей посетили «Альфа-Конфу» в Москве. Масштабное бизнес-шоу на ЦСКА Арене включило в себя лекции российских и международных экспертов, музыкальные выступления и нетворкинг. «Альфа-Конфа» — это проект Альфа-Банка. За время его существования состоялось 165 мероприятий, которые посетили 306 тыс. предпринимателей. Основной концепцией «Альфа-Конфы» в этом году стала «Высшая лига бизнеса», ведь предпринимательство и большой спорт объединяют стратегическое мышление, тактика и командная работа.