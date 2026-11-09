Корпоративные новости на “Ъ FM”
12 тыс. предпринимателей посетили «Альфа-Конфу» в Москве. Масштабное бизнес-шоу на ЦСКА Арене включило в себя лекции российских и международных экспертов, музыкальные выступления и нетворкинг. «Альфа-Конфа» — это проект Альфа-Банка. За время его существования состоялось 165 мероприятий, которые посетили 306 тыс. предпринимателей. Основной концепцией «Альфа-Конфы» в этом году стала «Высшая лига бизнеса», ведь предпринимательство и большой спорт объединяют стратегическое мышление, тактика и командная работа.
В новый рейтинг лучших работодателей России вошли 222 компании против 205 годом ранее. В соответствии с методологией они разделены на четыре группы: «платина», «золото», «серебро» и «бронза». Лидерами рейтинга стали 30 компаний платиновой группы. «Платиновый» статус впервые получили три новичка — это крупнейший по капитализации разработчик корпоративного ПО «СКБ Контур», ГМК «Норильский никель» и Московский кредитный банк.
Банк России с начала года выявил на финансовом рынке 1,5 тыс. субъектов, имеющих признаки пирамиды. Это треть от общего числа выявленных субъектов с признаками нелегальной деятельности.