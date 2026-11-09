Владельцы облигаций требуют с воронежского «Альфа Дон Транса» 188 млн рублей

По данным с сайта Volsta, компания является представителем владельцев облигаций. ООО «Волста» зарегистрировано в Элисте Республики Калмыкия в 2013 году. Основной вид деятельности — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Уставный капитал — 1 млн руб. Контролирует компанию ее гендиректор Сергей Санчиров, которому принадлежит 90% долей. Еще 10% владеет Маркел Байкалов. Выручка общества в 2025 году составила 9,6 млн руб., увеличившись на 91%. Чистая прибыль выросла втрое — до 7,5 млн руб.

ООО «Альфа Дон Транс» зарегистрировано в Павловске Воронежской области в 2011 году. Основной вид деятельности — перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами. Уставный капитал — 10 млн руб. Компанией в равных долях владеют ее руководитель Дмитрий Колисниченко и Роман Харцызов. В 2025 году выручка общества составила 4,9 млрд руб., снизившись на 5%. Чистый убыток уменьшился почти вдвое — до 188 млн руб.