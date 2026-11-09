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Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
Черноземье

Владельцы облигаций требуют с воронежского «Альфа Дон Транса» 188 млн рублей

В Арбитражный суд Воронежской области поступил иск калмыцкой компании Volsta, являющейся представителем владельцев облигаций, к воронежскому ООО «Альфа Дон Транс». Сумма требований составляет 188 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.
Суть претензий не раскрывается. По данным Rusprofile, спор касается ценных бумаг. Заявление пока не принято к производству. Ранее компании не встречались в суде.

По данным с сайта Volsta, компания является представителем владельцев облигаций. ООО «Волста» зарегистрировано в Элисте Республики Калмыкия в 2013 году. Основной вид деятельности — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Уставный капитал — 1 млн руб. Контролирует компанию ее гендиректор Сергей Санчиров, которому принадлежит 90% долей. Еще 10% владеет Маркел Байкалов. Выручка общества в 2025 году составила 9,6 млн руб., увеличившись на 91%. Чистая прибыль выросла втрое — до 7,5 млн руб.

ООО «Альфа Дон Транс» зарегистрировано в Павловске Воронежской области в 2011 году. Основной вид деятельности — перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами. Уставный капитал — 10 млн руб. Компанией в равных долях владеют ее руководитель Дмитрий Колисниченко и Роман Харцызов. В 2025 году выручка общества составила 4,9 млрд руб., снизившись на 5%. Чистый убыток уменьшился почти вдвое — до 188 млн руб.

Согласно данным сервера раскрытия корпоративной информации, в конце сентября у компании завершилось размещение биржевых облигаций серии 001P-01. Этому предшествовал технический дефолт, когда «Альфа Дон Транс» не выплатил купонный доход за 12-й период в 38 млн руб. Из этой суммы непосредственно доход составил 8 млн руб., а еще 30 млн руб. — выплата части номинальной стоимости облигаций. В качестве причины дефолта назывался недостаток денежных средств, связанный с «задержкой поступления денежных средств от контрагентов».
Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», выпуск был зарегистрирован в июле 2022 года, срок обращения бумаг — до сентября 2027 года. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 тыс. руб., купонный доход выплачивается ежеквартально. Первоначальный объем размещения оценивался в 300 млн руб. В конце прошлого года облигации серии 001P-01 были исключены из сектора роста Мосбиржи.
Егор Якимов