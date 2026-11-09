Зарема Уразаева возглавила управление информполитики Дагестана

Федор Щукин отдельно подчеркнул, что информационная работа не должна сводиться к рассказам об успехах органов власти. Он призвал руководителей всех уровней реагировать на реальные проблемы людей и заметил, что достижения чиновников «не всегда получают однозначную оценку». Глава республики также сообщил, что лично следит за информационной повесткой, читает авторов и изучает реакцию аудитории. От взаимодействия с журналистами он ждет объективности, достоверности и профессионализма.