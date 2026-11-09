Зарема Уразаева возглавила управление информполитики Дагестана
Глава Дагестана Федор Щукин 9 ноября назначил Зарему Уразаеву руководителем управления информационной политики и пресс-службы главы и правительства республики и представил ее коллективу. До этого она работала советником председателя правительства Магомеда Рамазанова по взаимодействию со СМИ. Одновременно Федор Щукин объявил о расширении задач управления и потребовал от чиновников не ограничиваться сообщениями о достижениях власти.
Выбор нового руководителя господин Щукин объяснил ее профессиональным опытом. По его словам, Зарема Уразаева работает в информационной сфере десять лет и прошла путь от корреспондента информационного агентства до советника премьера. «Хорошо знает отрасль, журналистское сообщество и информационную повестку Дагестана», — написал руководитель республики в своем Telegram-канале.
На встрече с сотрудниками управления глава региона обозначил требования к освещению работы власти. Жители, по его словам, должны понимать, какие решения принимают чиновники, как исполняют их и что меняется в повседневной жизни. Федор Щукин поручил учитывать общественные запросы, реагировать на обращения и не оставлять без ответа острые вопросы. «Нам нужна честная картина происходящего, открытый разговор о результатах и недостатках».
Федор Щукин отдельно подчеркнул, что информационная работа не должна сводиться к рассказам об успехах органов власти. Он призвал руководителей всех уровней реагировать на реальные проблемы людей и заметил, что достижения чиновников «не всегда получают однозначную оценку». Глава республики также сообщил, что лично следит за информационной повесткой, читает авторов и изучает реакцию аудитории. От взаимодействия с журналистами он ждет объективности, достоверности и профессионализма.
Управление получит дополнительные задачи, в том числе по координации ряда направлений. Среди конкретных поручений — поддержка региональных СМИ, развитие редакций, привлечение молодых сотрудников и создание условий для профессионального роста журналистов. Размер финансирования, сроки и отдельные программы поддержки эти публикации не называют.
В последние месяцы обязанности руководителя управления исполнял Марат Лугуев. Назначению предшествовали другие перестановки в руководстве республики. 24 сентября Федор Щукин подписал указы о назначении Альберта Хасауова временно исполняющим обязанности заместителя председателя правительства и Алексея Гулисова — временно исполняющим обязанности заместителя руководителя администрации главы и правительства, начальника управления делами.