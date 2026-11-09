На подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани ждут 255 машин

Техническая остановка сканера сама по себе не означает закрытия моста или прекращения досмотра: в сообщении говорится именно о недоступности комплекса и ручной проверке автобусов. Однако при очереди на ручном досмотре этот режим может увеличить нагрузку на пункт со стороны Тамани. Официальный источник не публиковал прогноз, насколько изменятся число ожидающих машин и время прохождения проверки.