На подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани ждут 255 машин
На подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани выстроилась очередь из 255 транспортных средств. Время ожидания ручного досмотра составляет около часа. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет. Эти данные сообщил официальный канал «КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация».
Скопление возникло на таманском направлении, тогда как на керченском подъезде затруднений не зафиксировали. Причину разницы в очередях оперативный канал не называл. Его сообщение описывает обстановку на момент публикации, а не объясняет, почему машины распределились между сторонами неравномерно.
На движение в ближайшие часы может повлиять объявленная техническая пауза в работе инспекционно-досмотрового комплекса — стационарного сканера — со стороны Тамани. По информации того же канала, комплекс не будет доступен с 20:00 9 ноября до 12:00 10 ноября. В этот период рейсовые автобусы направят на ручной досмотр. Канал рекомендует водителям учитывать это при планировании поездки.
Техническая остановка сканера сама по себе не означает закрытия моста или прекращения досмотра: в сообщении говорится именно о недоступности комплекса и ручной проверке автобусов. Однако при очереди на ручном досмотре этот режим может увеличить нагрузку на пункт со стороны Тамани. Официальный источник не публиковал прогноз, насколько изменятся число ожидающих машин и время прохождения проверки.
Актуальные цифры могут быстро меняться: канал публикует обновления по часам. Минтранс также сообщает, что водители могут следить за дорожной обстановкой по стационарным табло на подъездах к мосту и на дорогах в его направлении.