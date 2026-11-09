В Батайске возбудили дело после гибели трех взрослых и младенца от угарного газа

В Батайске возбудили уголовное дело после гибели четырех человек, в том числе восьмимесячного ребенка, в частном доме. Расследование ведется по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Ростовской области.