Банк Уралсиб - лидер рейтинга лучших кредитов наличными в ноябре

В ходе исследования аналитики портала изучили ключевые критерии продуктов, обратив особое внимание на ставки и их диапазон, максимальную сумму и срок кредитования, полную стоимость кредита, а также размер ежемесячных платежей. Кроме того, учитывались наличие и условия опции для снижения ставки, включая платную, возврат процентов, требования к страхованию, льготы для различных категорий клиентов, возможность дистанционного оформления и погашения кредита и ряд других параметров.