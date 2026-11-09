Ключ к успеху: Т2 оценил технологичные разработки школьников из Ставрополя
T2 выступил партнером регионального кейс-чемпионата «КЛЮЧ-Ставрополь», прошедшего на базе Северо-Кавказского федерального университета. Эксперты компании вошли в состав жюри, определив победителя в специальной номинации – «Другие правила: новый уровень цифровизации».
T2 поддерживает образовательные проекты, ориентированные на развитие талантливой молодежи, получение практических знаний и формирование компетенций, востребованных в современной профессиональной среде. Один из таких проектов – Всероссийский кейс-чемпионат «КЛЮЧ», который ежегодно проводит Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» в партнерстве с десятками высших учебных заведений страны.
В чемпионате принимают участие школьники 9-11 классов, а также студенты колледжей и техникумов. Под руководством менторов они работают над реальными кейсами из различных отраслей экономики, разрабатывают собственные бизнес проекты и предлагают решения актуальных для регионов задач. Свои идеи участники представляют экспертному жюри, в состав которого входят представители крупных компаний, вузов и органов власти.
В этом году темой кейс-чемпионата стала «Накормить будущее: агротех и фудтех от поля до стола». Тема особенно актуальная для Ставропольского края – аграрного региона, которому особенно важны инновационные решения для снижения потерь на производствах, цифровизации АПК, поддержки малых производителей.
Региональные этапы кейс-чемпионата в этом году прошли в 30 городах страны, в число которых вошел и Ставрополь. Здесь на базе СКФУ свои бизнес-проекты и решения представила 21 команда из различных городов страны.
Специалисты T2 вошли в состав жюри регионального кейс-чемпионата, а также выбрали авторов наиболее инновационного проекта в специальной номинации – «Другие правила: новый уровень цифровизации». По итогам защиты победителем стала команда Clay Team из Краснодара, представившая проект «КЛИН ФУД». Идея включает в себя производство сухого детского питания, в состав которого входит только один ингредиент – овощ или фрукт, произведенный на Кубани. Продукт отличает удобство упаковки, натуральный состав и экономичный расход.
Роман Житник, директор ставропольского филиала T2:
«Для T2 важно поддерживать инициативы, которые помогают молодежи раскрывать свой потенциал и находить применение теоретическим знаниям. При этом такое взаимодействие ценно для обеих сторон: участники получают возможность познакомиться с требованиями профессиональной среды, а бизнесу – увидеть свежий взгляд на привычные задачи и познакомиться с новым поколением специалистов. Кроме того, подобные проекты помогают школьникам и студентам лучше понять свои сильные стороны и определить направления для дальнейшего развития. Именно такой обмен экспертизой и идеями делает образовательные инициативы особенно полезными».
Лидеры регионального кейс чемпионата в Ставрополе по результатам отборочного этапа в бизнес и кейс-направлениях представят свои проекты в финале, который пройдет в следующем месяце в Москве.
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