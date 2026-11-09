Ключ к успеху: Т2 оценил технологичные разработки школьников из Ставрополя

«Для T2 важно поддерживать инициативы, которые помогают молодежи раскрывать свой потенциал и находить применение теоретическим знаниям. При этом такое взаимодействие ценно для обеих сторон: участники получают возможность познакомиться с требованиями профессиональной среды, а бизнесу – увидеть свежий взгляд на привычные задачи и познакомиться с новым поколением специалистов. Кроме того, подобные проекты помогают школьникам и студентам лучше понять свои сильные стороны и определить направления для дальнейшего развития. Именно такой обмен экспертизой и идеями делает образовательные инициативы особенно полезными».