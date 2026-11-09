Воронежский «Квартал» подал очередной иск к энергетикам на 64 млн рублей

По данным Rusprofile, ООО «Квартал» зарегистрировано в Воронеже в 2015 году. Основной вид деятельности — передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным сетям. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Бизнес в равных долях контролируют Иван Попенков и Виталий Киценко. Последние доступные финансовые показатели предприятия датированы 2021 годом: при выручке 76 млн руб. чистая прибыль составила 1,2 млн руб. В мае 2025 года арбитраж по заявлению ПАО «ТНС энерго Воронеж» вводил в компании процедуру наблюдения из-за долга в 5,4 млн руб., однако банкротное дело прекратили после полного расчета с кредитором.