Воронежский «Квартал» подал очередной иск к энергетикам на 64 млн рублей
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал исковое заявление воронежского ООО «Квартал» к ПАО «Россети центр» о взыскании 63,8 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.
Заявление пока не принято к производству. Предмет спора и детали образования задолженности в открытых материалах суда на данный момент не раскрываются.
По данным Rusprofile, ООО «Квартал» зарегистрировано в Воронеже в 2015 году. Основной вид деятельности — передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным сетям. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Бизнес в равных долях контролируют Иван Попенков и Виталий Киценко. Последние доступные финансовые показатели предприятия датированы 2021 годом: при выручке 76 млн руб. чистая прибыль составила 1,2 млн руб. В мае 2025 года арбитраж по заявлению ПАО «ТНС энерго Воронеж» вводил в компании процедуру наблюдения из-за долга в 5,4 млн руб., однако банкротное дело прекратили после полного расчета с кредитором.
В середине октября «Ъ-Черноземье» сообщал, что Арбитражный суд Московского округа принял к производству кассационную жалобу ООО «Квартал». Компания оспаривает решения нижестоящих судов, отказавшихся взыскать более 474 млн руб. солидарно с «Россети Центр» и ПАО «ТНС энерго Воронеж» в качестве неосновательного обогащения за фактическое использование электросетей с января 2023 по август 2025 года. Первая и вторая инстанции сочли, что истец ранее уже воспользовался другими способами защиты прав за этот промежуток времени. Заседание Арбитражного суда Московского округа назначено на 24 ноября.