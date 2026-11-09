На Ставрополье арестовали уроженку Африки по делу о незаконной миграции

Полиция Ставропольского края сообщила о задержании 25-летней иностранки, которую следствие считает организатором незаконного пребывания соотечественницы в России. По версии следствия, с мая 2025 года по сентябрь 2026-го женщина вместе с сообщником за деньги помогала 21-летней гражданке той же страны оставаться в России и работать без необходимых разрешений, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю.