На Ставрополье арестовали уроженку Африки по делу о незаконной миграции
Полиция Ставропольского края сообщила о задержании 25-летней иностранки, которую следствие считает организатором незаконного пребывания соотечественницы в России. По версии следствия, с мая 2025 года по сентябрь 2026-го женщина вместе с сообщником за деньги помогала 21-летней гражданке той же страны оставаться в России и работать без необходимых разрешений, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю.
Сообщники нашли ей жилье в Ставрополе и купили мобильный телефон. Полиция не назвала страну, размер вознаграждения и место предполагаемой работы. Правоохранители также не раскрыли, как именно обвиняемые обеспечивали возможность работать без разрешительных документов.
Схему выявили сотрудники подразделения по противодействию миграционной преступности краевого управления МВД и регионального УФСБ. Главное следственное управление ГУ МВД России по Ставропольскому краю возбудило дело по пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ — об организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору. Суд заключил подозреваемую под стражу. Следствие устанавливает личность сообщника и проверяет возможные другие эпизоды.
21-летнюю женщину привлекли к административной ответственности и поместили в центр временного содержания иностранных граждан. Ее выдворят из России с запретом на въезд.