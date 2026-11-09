Петербургские энергетики требуют с белгородского поставщика станков 244 млн

ООО «Спецпроект» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2003 году. Основной вид деятельности — производство электроэнергии атомными электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Единственный владелец — Сергей Гуляев. В 2021 году выручка общества составляла 1 млрд руб. Чистая прибыль — 63 млн руб. Более актуальные финпоказатели с тех пор не публиковались.

ООО «Мидиэл-Сервис» зарегистрировано в Белгороде в 2016 году. Основной вид деятельности — оптовая торговля станками. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Владелец и директор — Владимир Марадудин. В 2025 году выручка общества и чистый убыток составили 16 тыс. руб. Годом ранее финпоказатели составляли 41 млн руб. выручки и 765 тыс. прибыли соответственно.