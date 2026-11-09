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Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
Черноземье

Петербургские энергетики требуют с белгородского поставщика станков 244 млн

В Арбитражный суд Белгородской области поступил иск обанкротившегося петербургского производителя электроэнергии ООО «Спецпроект» к местному ООО «Мидиэл-Сервис», специализирующемуся на оптовой торговле станками. Сумма требований составляет 244,3 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Суть претензий не раскрывается. По данным Rusprofile, речь идет о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки. Иск пока не принят к производству. В качестве иного лица к делу привлечен конкурсный управляющий ООО «Спецпроект» Константин Ашихмин.

  • Компании уже встречались в арбитраже в феврале этого года. «Спецпроект» требовал взыскать с белгородской фирмы 6,3 млн руб. задолженности по договорам, заключенным зимой 2021 года. Согласно одному из них, «Мидиэл-Сервис» должен был выполнить некие работы (какие именно, не уточняется) стоимостью 41 млн руб.

  • Другой договор предусматривал поставку «Спецпроекту» оборудования для грузовой подъемной установки и людской подъемной установки. Общая цена договора составляла 600 тыс. евро (около 55,3 млн руб. по текущему курсу ЦБ). Оборудование необходимо было поставить не позднее 24 февраля 2022 года. Петербургская компания перечислила белгородской 26,8 млн руб. аванса, однако технику ей так и не поставили, не вернув деньги.

Суд не признал обоснованность требований «Спецпроекта» по первому договору, учтя уже поступившие платежи в адрес компании. В арбитраже указали, что заказчик не представил мотивированного отказа от приемки работ или претензий к их качеству — следовательно, они считаются принятыми в одностороннем порядке.
По поводу второго договора, касающегося поставки оборудования, суд заметил, что «Спецпроект» не произвел полную оплату продукции, чего требовал договор между сторонами. При этом, по данным суда, «Мидиэл-Сервис» уведомлял заказчика о готовности к отправке продукции из Германии в Россию.
«Таким образом, со стороны общества имело место неисполнение встречного обязательства по договору»,— заключили в арбитраже, отказав и в этом требовании.
Конкурсный управляющий «Спецпроекта» подал апелляционную жалобу на решение в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд. Ее еще не рассмотрели. Следующее заседание по делу назначено на 17 декабря.

ООО «Спецпроект» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2003 году. Основной вид деятельности — производство электроэнергии атомными электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Единственный владелец — Сергей Гуляев. В 2021 году выручка общества составляла 1 млрд руб. Чистая прибыль — 63 млн руб. Более актуальные финпоказатели с тех пор не публиковались.

ООО «Мидиэл-Сервис» зарегистрировано в Белгороде в 2016 году. Основной вид деятельности — оптовая торговля станками. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Владелец и директор — Владимир Марадудин. В 2025 году выручка общества и чистый убыток составили 16 тыс. руб. Годом ранее финпоказатели составляли 41 млн руб. выручки и 765 тыс. прибыли соответственно.

В сентябре «Ъ-Черноземье» сообщал, что петербургский поставщик ООО «АтомТехЭнергоМаш» подал банкротный иск к воронежскому «Турбонасосу».
Егор Якимов