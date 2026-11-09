Петербургские энергетики требуют с белгородского поставщика станков 244 млн
Компании уже встречались в арбитраже в феврале этого года. «Спецпроект» требовал взыскать с белгородской фирмы 6,3 млн руб. задолженности по договорам, заключенным зимой 2021 года. Согласно одному из них, «Мидиэл-Сервис» должен был выполнить некие работы (какие именно, не уточняется) стоимостью 41 млн руб.
Другой договор предусматривал поставку «Спецпроекту» оборудования для грузовой подъемной установки и людской подъемной установки. Общая цена договора составляла 600 тыс. евро (около 55,3 млн руб. по текущему курсу ЦБ). Оборудование необходимо было поставить не позднее 24 февраля 2022 года. Петербургская компания перечислила белгородской 26,8 млн руб. аванса, однако технику ей так и не поставили, не вернув деньги.
«Таким образом, со стороны общества имело место неисполнение встречного обязательства по договору»,— заключили в арбитраже, отказав и в этом требовании.
ООО «Спецпроект» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2003 году. Основной вид деятельности — производство электроэнергии атомными электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Единственный владелец — Сергей Гуляев. В 2021 году выручка общества составляла 1 млрд руб. Чистая прибыль — 63 млн руб. Более актуальные финпоказатели с тех пор не публиковались.
ООО «Мидиэл-Сервис» зарегистрировано в Белгороде в 2016 году. Основной вид деятельности — оптовая торговля станками. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Владелец и директор — Владимир Марадудин. В 2025 году выручка общества и чистый убыток составили 16 тыс. руб. Годом ранее финпоказатели составляли 41 млн руб. выручки и 765 тыс. прибыли соответственно.