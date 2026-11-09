Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №206/П

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
Черноземье

Официальные курсы валют ЦБ на 10 ноября

Австралийский доллар57,0503
Английский фунт110,5588
Белорусский рубль27,6066
Гонконгский доллар*10,5513
Дирхам ОАЭ22,5333
Доллар США82,7536
Евро92,3944
Индийская рупия**88,1690
Казахстанский тенге**18,5073
Канадский доллар58,6364
Китайский юань12,3098
СДР112,0384
Сингапурский доллар64,6411
Турецкая лира*16,5417
Украинская гривна*18,2596
Шведская крона*83,7969
Швейцарский франк101,1658
Японская иена**52,2764

*За 10. **За 100.