Официальные курсы валют ЦБ на 10 ноября
|Австралийский доллар
|57,0503
|Английский фунт
|110,5588
|Белорусский рубль
|27,6066
|Гонконгский доллар*
|10,5513
|Дирхам ОАЭ
|22,5333
|Доллар США
|82,7536
|Евро
|92,3944
|Индийская рупия**
|88,1690
|Казахстанский тенге**
|18,5073
|Канадский доллар
|58,6364
|Китайский юань
|12,3098
|СДР
|112,0384
|Сингапурский доллар
|64,6411
|Турецкая лира*
|16,5417
|Украинская гривна*
|18,2596
|Шведская крона*
|83,7969
|Швейцарский франк
|101,1658
|Японская иена**
|52,2764
*За 10. **За 100.