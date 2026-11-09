В Невинномысске бывший бригадир получил условный срок после гибели рабочего
В Невинномысске бывшего бригадира подрядной организации приговорили к трем годам лишения свободы условно за нарушение правил безопасности при строительных работах, повлекшее гибель человека. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по Ставропольскому краю.
По данным следствия, в марте 2025 года бригадир допустил к работам на высоте разнорабочего, который не прошел необходимое обучение, инструктаж и стажировку по охране труда. Кроме того, рабочий не был обеспечен средствами индивидуальной защиты.
Во время строительных работ 32-летний мужчина упал с высоты около 10 м. От полученных травм он скончался.
Суд признал бывшего бригадира виновным по ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ». Ему назначено три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.