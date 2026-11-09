В Черноземье 11 ноября ожидается холодная и пасмурная погода, до +5°C
В среду, 11 ноября, жителей Черноземья ожидает холодная и пасмурная погода, в некоторых регионах возможен дождь. Температура будет варьироваться от +2°C до +5°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».
В Белгороде утром температура составит +2°C, днем поднимется до +4°C, вечером опустится до +3°C, а ночью снова будет +4°C. Ветер до 6 м/с.
В Воронеже утром будет +3°C, днем воздух прогреется до +5°C, вечером ожидается +4°C, а ночью температура вновь опустится до +3°C. Ветер до 6 м/с.
В Курске утром ожидается +2°C, днем будет до +4°C, вечером снова — +2°C, а ночью температура опустится до +3°C. Ветер до 7 м/с.
В Липецке утром температура воздуха составит +3°C, днем поднимется до +5°C, вечером будет +4°C, а ночью столбик термометра вновь покажет +3°C. Ветер до 5 м/с.
В Орле утром ожидается +2°C, днем — +4°C, вечером столбик термометра покажет до +3°C, а ночью будет +2°C. Ветер до 6 м/с.
В Тамбове утром будет +3°C, днем — +5°C, вечером снова — +2°C, а ночью столбик термометра опустится до +2°C. Ветер до 5 м/с.