На реставрацию исторического Курзала в Кисловодске направят 1,3 млрд рублей
Министерство культуры Российской Федерации объявило о поиске подрядчика для завершения масштабных реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения. Речь идет об «Ансамбле Курзала Владикавказской железной дороги» 1894–1897 годов постройки, расположенном в самом сердце курорта, на улице Карла Маркса, 3-А.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1,38 млрд рублей. Финансирование полностью заложено в федеральный бюджет и распределено на два года: 446 млн рублей на 2027 год и 938 млн рублей на 2028 год.
Согласно документации, опубликованной на электронной торговой площадке, подрядчику предстоит выполнить доработку проектной документации и завершить реставрационные работы. Срок исполнения контракта — до 30 марта 2029 года.
Ансамбль Курзала Владикавказской железной дороги построили в два этапа — в 1894–1897 и 1900–1920 годах. Комплекс возвели после открытия железнодорожной линии, связавшей Кисловодск с остальной сетью Владикавказской железной дороги. Архитекторы выполнили здания в стиле эклектики с использованием мотивов французского Ренессанса. Для строительства использовали желтый кирпич и доломит, а общая площадь комплекса превышает 7,4 тыс. кв. м. Исторический Курзал быстро стал культурным центром курорта, где проходили концерты, театральные постановки и общественные мероприятия.
Сегодня в зданиях ансамбля располагается Северо-Кавказская государственная филармония имени В. И. Сафонова — одна из старейших концертных площадок юга России. Реставрация должна сохранить исторический облик памятника и обеспечить его дальнейшую эксплуатацию как действующего культурного центра. Документация закупки предусматривает выполнение работ в строгом соответствии с утвержденным проектом сохранения объекта культурного наследия и требованиями федерального законодательства.
Прием заявок открыт с 27 октября 2026 года и продлится до 12 ноября 2026 года. Итоги конкурса Минкультуры подведет 16 ноября 2026 года. Размер обеспечения заявки составляет 69,20 млн рублей. Размер обеспечения исполнения контракта — 25% от начальной цены (с учетом аванса в 25%).
К участию допускаются компании с опытом сохранения объектов культурного наследия. На все выполненные работы устанавливается гарантийный срок 60 месяцев.
Контракт предполагает не только восстановление фасадов и интерьеров, но и строгое соблюдение всех норм законодательства об охране памятников. Подрядчик будет обязан гарантировать качество работ в течение пяти лет после сдачи объекта.