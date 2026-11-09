На реставрацию исторического Курзала в Кисловодске направят 1,3 млрд рублей

Ансамбль Курзала Владикавказской железной дороги построили в два этапа — в 1894–1897 и 1900–1920 годах. Комплекс возвели после открытия железнодорожной линии, связавшей Кисловодск с остальной сетью Владикавказской железной дороги. Архитекторы выполнили здания в стиле эклектики с использованием мотивов французского Ренессанса. Для строительства использовали желтый кирпич и доломит, а общая площадь комплекса превышает 7,4 тыс. кв. м. Исторический Курзал быстро стал культурным центром курорта, где проходили концерты, театральные постановки и общественные мероприятия.