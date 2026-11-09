Никита Сычев: «Креатив — это не про талант, а про подход к мышлению»

Гостям и резидентам клуба спикер рассказал о своем видении маркетинга. «Найти проблему и построить вокруг нее гипотезу — в этом и заключается искусство маркетинга. Если не изменить продукт, сам по себе он работать не будет. 90% компаний не понимают, почему клиенты покупают их продукты. Когда мы что-то придумываем, то нам всегда хочется реализовать более классную идею. Но мы готовы пожертвовать креативом ради заработка клиента»,— говорит Никита Сычев.