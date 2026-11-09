Никита Сычев: «Креатив — это не про талант, а про подход к мышлению»
Бизнес-завтрак КубА Клуба
КубА Клуб провел 5 ноября в Краснодаре очередной осенний бизнес-завтрак. На этот раз спикером мероприятия стал владелец студии рекламы и дизайна «ДУДА» Никита Сычев. Резидентам и гостям клуба спикер рассказал о крупных проектах, реализованных студией, о том, что такое креатив и в чем, по его мнению, заключается маркетинг, а также поделился своим видением стратегии.
Никита родился в Новокузнецке, несколько лет прожил в Белоруссии. В 2020 году переехал в Краснодар. Окончил Институт экономики, права и гуманитарных специальностей (ИнЭП), по образованию — экономист, является доцентом кафедры мировой экономики в Кубанском государственном университете (КубГУ).
Когда Никита Сычев создавал свою студию, то первое, что написал на сайте: «Мы делаем простые и понятные решения для людей». В своем деле он всегда хотел руководствоваться именно этими принципами.
Его студия работает на рынке дизайна и рекламы 17 лет. В портфолио — создание брендов Краснодарского края, Новороссийска, Туапсинского района и другие крупные проекты. Кроме этого, Никита вместе со своей командой разрабатывал ресторанные бренды, а также бренды для ритейлеров, девелоперов.
Как считает Никита, креативными людьми не рождаются, ими только становятся. Креатив — это не про талант, а про метод и про подход к мышлению.
«Любую задачу можно разложить на методологию и понять, каким образом ее можно решить»,— уверен спикер.
Гостям и резидентам клуба спикер рассказал о своем видении маркетинга. «Найти проблему и построить вокруг нее гипотезу — в этом и заключается искусство маркетинга. Если не изменить продукт, сам по себе он работать не будет. 90% компаний не понимают, почему клиенты покупают их продукты. Когда мы что-то придумываем, то нам всегда хочется реализовать более классную идею. Но мы готовы пожертвовать креативом ради заработка клиента»,— говорит Никита Сычев.
Также Никита рассказал о том, что такое стратегия. «Для меня стратегия — это видение ситуации, где ты сейчас находишься и куда должен прийти. Это те шаги, которые ты должен сделать. Стратегия — это понимание того, что ты делаешь на всех этапах этого пути»,— пояснил спикер, отвечая на многочисленные вопросы резидентов и гостей КубА Клуба.
КубА Клуб — сообщество предпринимателей юга России. Способствует росту успешности и числа предпринимателей. За счет опыта создателей клуба, привлечения компетенций резидентов, знаний и навыков сторонних консультантов клуб создает экосистему востребованных сервисов в области образования, консультирования, сопровождения и объединения предпринимателей. Ценности клуба: качество, гостеприимство, открытость общения. На счету клуба более 100 бизнес-завтраков, на которых побывали известные спортсмены, политики и предприниматели.
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