«Стать коммерсантом»

Химия — это не только интересные школьные опыты. Она есть в аккумуляторах наших гаджетов, материалах для строительства, лекарствах, одежде, во всём, что нас окружает. А ещё без химических инноваций невозможно представить современную энергетику, сельское хозяйство или авиацию. Сегодня перед отраслью стоит задача: превратить научные разработки в технологии, которые можно применять в промышленных масштабах, и наладить выпуск этой продукции.