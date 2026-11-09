«Стать коммерсантом»
Спецпроект “Ъ FM”. Выпуск 190
Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает, какие разработки покажут на международной выставке «Химия-2026» и как отрасль превращает научные идеи в промышленные технологии.
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Химия — это не только интересные школьные опыты. Она есть в аккумуляторах наших гаджетов, материалах для строительства, лекарствах, одежде, во всём, что нас окружает. А ещё без химических инноваций невозможно представить современную энергетику, сельское хозяйство или авиацию. Сегодня перед отраслью стоит задача: превратить научные разработки в технологии, которые можно применять в промышленных масштабах, и наладить выпуск этой продукции.
Какие решения уже предлагает российская промышленность и над чем ещё предстоит поработать, обсудят на международной выставке «Химия-2026», которая пройдёт в выставочном комплексе Тимирязев Центр с 9 по 12 ноября при поддержке нацпроекта «Новые материалы и химия».
В этом году она объединит примерно 450 компаний из России, Индии, Ирана, Китая, Белоруссии и Узбекистана. Посетители увидят разработки в области нефтегазохимии, новых материалов, зелёной химии и химического машиностроения. Отдельное внимание организаторы уделяют лабораторному и аналитическому оборудованию, технологиям водоочистки и промышленной безопасности.
Деловая программа затронет множество вопросов. Например, как с помощью искусственного интеллекта и цифровых двойников ускорить переход от лабораторных испытаний к промышленному производству?
Ещё одна тема — экономическая эффективность производств с использованием микрореакторных и микрофлюидных систем. В основе таких технологий — управление жидкостями в микроскопических каналах. Эксперты расскажут, как микрореакторы снижают затраты и ускоряют внедрение технологий в промышленность.
А 11 ноября выставка будет интересна тем, кто только собирается строить карьеру в этой сфере. Студенты и выпускники смогут узнать об инновациях в отрасли, познакомятся с профессиями в химической промышленности и пообщаются с представителями бизнеса и профильных вузов.