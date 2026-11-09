Средняя зарплата в организациях Кировской области составила 73 тысячи рублей
За семь месяцев среднемесячная зарплата работников организаций Кировской области превысила 73 тыс. руб. Прогнозируется, что среднемесячная заработная плата в регионе по итогам года увеличится почти на 11% и достигнет 75 тыс. руб., сообщил пресс-центр правительства региона.
В Минэкономразвития ожидают дальнейшего роста зарплат в 2027–2029 годах. Среди факторов, которые будут этому способствовать, — конкуренция работодателей за квалифицированных сотрудников и ежегодное повышение минимального размера оплаты труда.
Со следующего года МРОТ составит 29 тыс. руб. Также с начала следующего года до уровня МРОТ повысят оклады учителей региона.