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Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
Волга-Урал

Средняя зарплата в организациях Кировской области составила 73 тысячи рублей

За семь месяцев среднемесячная зарплата работников организаций Кировской области превысила 73 тыс. руб. Прогнозируется, что среднемесячная заработная плата в регионе по итогам года увеличится почти на 11% и достигнет 75 тыс. руб., сообщил пресс-центр правительства региона.
Средняя зарплата в организациях Кировской области составляет 73 тысячи рублей

Средняя зарплата в организациях Кировской области составляет 73 тысячи рублей

Егор Снетков / Коммерсантъ

В Минэкономразвития ожидают дальнейшего роста зарплат в 2027–2029 годах. Среди факторов, которые будут этому способствовать, — конкуренция работодателей за квалифицированных сотрудников и ежегодное повышение минимального размера оплаты труда.
Со следующего года МРОТ составит 29 тыс. руб. Также с начала следующего года до уровня МРОТ повысят оклады учителей региона.
Анна Кайдалова