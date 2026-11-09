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Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
Северо-Запад

Спасатели нашли тело пропавшей женщины в реке Тосно

В Тосненском районе Ленинградской области обнаружили тело 44-летней женщины, пропавшей в начале ноября. Об этом 9 ноября сообщили в региональном управлении МЧС.
В Тосно нашли тело 44-летней женщины, пропавшей 4 ноября

В Тосно нашли тело 44-летней женщины, пропавшей 4 ноября

Аварийно-спасательная служба Ленобласти

По данным Аварийно-спасательной службы Ленобласти, сообщение о пропаже женщины в Тосно поступило дежурному 4 ноября. Ее поиски велись на реке Тосно.
Тело обнаружили 9 ноября в районе садоводства «Севзапэлектросетьстрой». Спасатели извлекли его из воды и передали сотрудникам полиции.
Точную причину смерти предстоит установить судебно-медицинским экспертам.

Авторы

  • Матвей Николаев
    Матвей Николаев
    онлайн-редактор