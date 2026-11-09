Спасатели нашли тело пропавшей женщины в реке Тосно
В Тосненском районе Ленинградской области обнаружили тело 44-летней женщины, пропавшей в начале ноября. Об этом 9 ноября сообщили в региональном управлении МЧС.
По данным Аварийно-спасательной службы Ленобласти, сообщение о пропаже женщины в Тосно поступило дежурному 4 ноября. Ее поиски велись на реке Тосно.
Тело обнаружили 9 ноября в районе садоводства «Севзапэлектросетьстрой». Спасатели извлекли его из воды и передали сотрудникам полиции.
Точную причину смерти предстоит установить судебно-медицинским экспертам.