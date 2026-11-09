Имущество осетинского спиртзавода «Гигант» выставили на торги за 112,5 млн рублей

Размер требований кредиторов почти в шесть раз превышает начальную цену выставленного имущества. Однако это сопоставление само по себе не показывает, сколько удастся выручить: оценка лота, состав активов и наличие долей в недвижимости влияют на интерес участников. Условия торгов предусматривают оплату в течение 30 дней после подписания договора. Если победитель уклонится от сделки, задаток ему не вернут.