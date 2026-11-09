Имущество осетинского спиртзавода «Гигант» выставили на торги за 112,5 млн рублей
Конкурсный управляющий ООО «Гигант» Наталья Соцкая выставила на торги оборудование и недвижимость предприятия во Владикавказе. Начальная цена единого лота — 112,5 млн руб., задаток составляет 20%, шаг аукциона — 5%. Заявки принимают с 9 ноября по 14 декабря, аукцион назначили на 18 декабря 2026 года. Объявление разместили на Федресурсе; торги пройдут на площадке «Альфалот».
В лот вошли производственное оборудование и объекты недвижимости. Среди оборудования — насосы, котельное оборудование, трансформаторы, подстанция и системы безопасности. В состав недвижимости входят земельные участки и нежилые здания на улице Промышленной, 4-й, а также участки на улице Тельмана. В нескольких случаях продают 70/100 долей в праве общей собственности, а не объекты целиком. Покупателю предстоит учитывать эту особенность при оценке лота.
«Гигант» производил пищевой спирт. Арбитражный суд Северной Осетии признал компанию банкротом в июле 2026 года и открыл конкурсное производство до 12 января 2027 года. В реестр кредиторов включили требования примерно на 660 млн руб.: около 659,7 млн руб. приходится на банк «Солидарность», еще 118,4 тыс. руб. — на налоговую задолженность. С заявлением о банкротстве обращалась Межрайонная инспекция ФНС, первоначально указавшая долг в 18,1 млн руб.
Размер требований кредиторов почти в шесть раз превышает начальную цену выставленного имущества. Однако это сопоставление само по себе не показывает, сколько удастся выручить: оценка лота, состав активов и наличие долей в недвижимости влияют на интерес участников. Условия торгов предусматривают оплату в течение 30 дней после подписания договора. Если победитель уклонится от сделки, задаток ему не вернут.
Продажа проходит на фоне банкротств и распродаж активов других алкогольных предприятий региона. В октябре «Коммерсантъ» сообщал о продаже оборудования «Первой спиртовой мануфактуры» за 36,3 млн руб. и напоминал о сообщении прокуратуры: у четырех компаний, а именно «Исток-Спирт», «Исток-ЗШВ», «Первой спиртовой мануфактуры» и «Гиганта», накопился долг по зарплате перед 360 работниками на 16,6 млн руб.; к тому моменту предприятия выплатили более 10 млн руб. Более ранняя публикация издания также описывала связи региональных производителей спирта и претензии участников рынка к «Росспиртпрому».