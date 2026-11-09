Бывший снабженец петербургского жилкомсервиса получил 10 лет за откаты на 8,3 млн рублей
Бывшего начальника отдела снабжения ООО «Жилкомсервис № 1 Калининского района» Андрея Лыкова приговорили к 10 годам колонии строгого режима за получение взяток на общую сумму 8,3 млн рублей. Об этом 9 ноября сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Андрей Лыков возглавлял отдел снабжения компании с октября 2012 года по май 2024-го. По версии следствия, в 2017 году он договорился с предпринимателем о том, что связанные с ним фирмы будут получать необходимые контракты в обмен на откаты в размере от 5 до 15% от суммы каждого договора.
Впоследствии деньги фигуранту передавали представители шести компаний и предприниматель. Всего, согласно материалам дела, господин Лыков получил 8,3 млн рублей. Эту сумму суд постановил конфисковать.
В ноябре 2024 года сотрудники Следственного комитета и УФСБ провели обыски у Лыкова дома и на его бывшем рабочем месте. Уголовное дело рассматривалось по пяти эпизодам получения взяток.
Андрей Лыков полностью признал вину. Калининский районный суд назначил ему 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также запретил на тот же срок заниматься организацией закупок товаров, работ и услуг в сфере ЖКХ. Осужденного взяли под стражу в зале суда.