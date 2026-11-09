Бывший снабженец петербургского жилкомсервиса получил 10 лет за откаты на 8,3 млн рублей

Андрей Лыков возглавлял отдел снабжения компании с октября 2012 года по май 2024-го. По версии следствия, в 2017 году он договорился с предпринимателем о том, что связанные с ним фирмы будут получать необходимые контракты в обмен на откаты в размере от 5 до 15% от суммы каждого договора.