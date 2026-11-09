На «Роза Хутор» выпал первый снег

В выходные на «Роза Хутор» прошел первый обильный снегопад: на высотах от 940 до 2300 м выпало от 25 до 70 см снега. В высокогорной зоне он с высокой вероятностью сохранится, став первым естественным основанием для подготовки трасс к сезону 2026/2027. Технические службы курорта уже ведут подготовку зимней инфраструктуры к сезону катания.