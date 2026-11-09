Число электромобилей в Ростовской области за пять лет выросло в 35 раз

По данным ведомства, из 9,58 тыс. автомобилей, способных использовать электрическую тягу, 7,8 тыс. оснащены гибридными силовыми установками. Их совокупная доля в региональном автопарке достигла 0,5%. В начале 2020 года этот показатель составлял около 0,01%.