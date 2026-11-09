Число электромобилей в Ростовской области за пять лет выросло в 35 раз
Количество автомобилей с электрическими двигателями в Ростовской области увеличилось с 269 в начале 2020 года до 9,6 тыс. в 2025 году. Таким образом, за пять лет парк такого транспорта вырос примерно в 35 раз. Об этом сообщает «Блокнот Ростов» со ссылкой на министерство промышленности и энергетики региона.
По данным ведомства, из 9,58 тыс. автомобилей, способных использовать электрическую тягу, 7,8 тыс. оснащены гибридными силовыми установками. Их совокупная доля в региональном автопарке достигла 0,5%. В начале 2020 года этот показатель составлял около 0,01%.
Как рассказал первый заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Вячеслав Тимченко, регион включен в перечень пилотных субъектов РФ по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей.
В России концепция развития электрического автомобильного транспорта была утверждена в 2021 году. Рост числа электромобилей в регионе сопровождается необходимостью расширения сети зарядных станций.