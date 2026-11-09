На «Роза Хутор» выпал первый снег
В выходные на «Роза Хутор» прошел первый обильный снегопад: на высотах от 940 до 2300 м выпало от 25 до 70 см снега. В высокогорной зоне он с высокой вероятностью сохранится, став первым естественным основанием для подготовки трасс к сезону 2026/2027. Технические службы курорта уже ведут подготовку зимней инфраструктуры к сезону катания.
Снегопад начался ночью 7 ноября. К утру, на фоне низких температур и интенсивных осадков, снеговая линия ушла к отметкам Роза Долины. Осадки продолжались весь день и закончились 7 ноября около 18 часов. Курорт заблаговременно подготовился к похолоданию: высокогорные тропы закрыты, зоны пребывания гостей расчищены.
«В высокогорной зоне этот снег с высокой вероятностью сохранится и станет первым заделом к открытию сезона, — рассказал заместитель генерального директора «Роза Хутор» по эксплуатации ГЛК Сергей Чернов. — Впереди — еще несколько дней холодной погоды, умеренный снег в середине предстоящей недели. Все это даст возможность сформировать базовый слой для подготовки горнолыжных трасс».
Близость Черного моря делает краснополянский снег уникальным: придает ему мягкую и рыхлую структуру, благодаря которой этот снег называют «пухляком». «Роза Хутор» расположен недалеко от горы Ачишхо — одного из самых «снежных» мест России.
Одного только естественного снегопада для комфортного и безопасного катания мало. Свежий снег должен быть уплотнен, выровнен и уложен в плотную снежную подушку, которая становится основой трасс. Для формирования устойчивого покрытия трасс «Роза Хутор» использует собственную систему оснежения с помощью 404 снежных пушек.
«Система оснежения — небольшой завод с собственным производственным циклом. Мощности системы хватает, чтобы за сутки произвести столько снега, сколько нужно для трехметрового слоя на Красной площади», — рассказал руководитель службы оснежения «Роза Хутор» Вячеслав Солдатенков.
Отдельное направление подготовки к зиме — обеспечение лавинной безопасности. За нее отвечает противолавинная служба «Роза Хутор», в составе которой работают метеорологи, инженеры-лавинщики и специалисты по активным воздействиям.
Подготавливают к зиме и канатные дороги. С 9 по 30 ноября подъемники курорта, ведущие на Роза Пик, приостановили работу для планового технического обслуживания. Служба канатных дорог «Роза Хутор» проверяет канаты, опоры и механизмы, меняет масло в редукторах, настраивает и тестирует системы безопасности. На время профилактики канатных дорог, ведущих на Роза Пик, гостям доступны подъёмы из Роза Долины до отметки 1600 метров на подъёмнике «Стрела».
В этом году «Роза Хутор» вновь признан лучшим горнолыжным курортом России по версии национальной премии SKI BUSINESS AWARDS. Зимой его гостям будет доступна зона катания протяженностью 105 км с трассами разного уровня сложности.
Открытие горнолыжного сезона запланировано на 18 декабря, но точная дата будет зависеть от погодных условий и состояния естественного снежного покрова.
https://rosakhutor.ru/ ООО Компания по девелопменту горнолыжного курорта «Роза Хутор», 123458, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Строгино, ул. Маршала Прошлякова, д. 30, помещ. 1/3/1, ОГРН 103770201295Реклама. 6+