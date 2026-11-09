Проблемную недвижимость банкрота из Минвод выставили за 137,8 млн рублей
Арбитражный управляющий выставил на открытый аукцион имущественный комплекс в Минеральных Водах, принадлежащий Андрею Сущенко. Начальная цена лота — 137,8 млн руб., шаг аукциона — 6,89 млн руб. Заявки принимают с 9 ноября по 15 декабря, торги назначили на 22 декабря 2026 года. Объявление разместили в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве; организатор — финансовый управляющий должника Аслан Амшуков.
В состав лота входят два земельных участка общей площадью около 7,53 га: 1,23 га предназначены под подъездные пути к заводу, еще 6,31 га — под производственную территорию. Покупателю также предлагают два нежилых здания площадью 2,38 тыс. и 713,5 кв. м и четыре сооружения общей протяженностью 5,25 км. Все объекты находятся в Минеральных Водах, в том числе по адресу ул. Кнышевского, 77. В документах торгов имущество описано как производственная территория и связанные с ней объекты; данных о действующем предприятии или его выпуске в сообщении нет.
Продажа проходит в рамках дела о банкротстве, которое рассматривает Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики. Согласно публикации, порядок реализации имущества утвердило собрание кредиторов 15 июня 2026 года. Открытые справочные данные указывают, что заявление о банкротстве Сущенко подало Управление Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарии в апреле 2025 года. Это связывает нынешнюю продажу с процедурой несостоятельности физического лица, однако доступные материалы не раскрывают размер долга, состав кредиторов и причины возникновения обязательств.
Нынешний аукцион — не первая попытка продать этот комплекс. На площадке МЭТС сохранилась карточка предыдущих торгов № 232456-МЭТС с тем же должником и тем же набором имущества. Она завершилась 14 октября 2026 года признанием торгов несостоявшимися. В доступной карточке нет сведений о заключенной сделке, а новая публикация назначает повторную продажу с начальной ценой 137,8 млн руб.
У лота есть существенная особенность: организатор прямо предупреждает, что к завершению торгов точные границы земельного участка под объектом не определят. Если из-за этого Росреестр приостановит переход права собственности, победителю придется за свой счет установить границы и внести сведения в ЕГРН. Участник должен принять этот риск при подаче заявки. Осмотреть имущество предлагается самостоятельно по месту нахождения. Покупатель должен оплатить цену в течение 30 календарных дней после подписания договора.