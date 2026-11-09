Проблемную недвижимость банкрота из Минвод выставили за 137,8 млн рублей

В состав лота входят два земельных участка общей площадью около 7,53 га: 1,23 га предназначены под подъездные пути к заводу, еще 6,31 га — под производственную территорию. Покупателю также предлагают два нежилых здания площадью 2,38 тыс. и 713,5 кв. м и четыре сооружения общей протяженностью 5,25 км. Все объекты находятся в Минеральных Водах, в том числе по адресу ул. Кнышевского, 77. В документах торгов имущество описано как производственная территория и связанные с ней объекты; данных о действующем предприятии или его выпуске в сообщении нет.