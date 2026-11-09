Белгородская область получила 454 млн на оплату медпомощи за пределами региона
Из федерального центра в Белгородскую область поступило 453,8 млн руб. на оплату медпомощи местным жителям за пределами региона. Об этом рассказал губернатор Александр Шуваев после еженедельного совещания в облправительстве 9 ноября.
«Еще 100 млн рублей перераспределим внутри области на самые востребованные направления: МРТ, СКТ, молекулярно-генетические исследования, травматологию и нейрохирургию. Это повысит доступность и качество лечения»,— заявил господин Шуваев.
Также в ходе совещания стало известно, что в белгородских медицинских учреждениях в рамках подготовки к зиме уже развернуто 417 резервных источников генерации. В регионе отработаны алгоритмы бесперебойной работы больниц.
На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» также сообщал, что правительство Белгородской области заключило контракт с банком ВТБ на открытие возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности 4 млрд руб. Итоговая стоимость соглашения составила 950,7 млн при начальной цене контракта в 990,3 млн руб. Кредитная линия с плавающей процентной ставкой и возможностью досрочного расторжения договора открывается на срок 548 календарных дней для финансирования дефицита регионального бюджета и погашения долговых обязательств Белгородской области.