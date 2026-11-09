Раис Татарстана рассказал Путину об итогах развития республики. Главное

По словам Рустама Минниханова, валовой региональный продукт (ВРП) составил 3,76 трлн руб., объем промышленного производства — 3,88 трлн руб., строительных работ — 500 млрд руб. ВРП достиг 102,9% к предыдущему периоду, промышленное производство — 105,9%. Объем розничной торговли составил 1,102 трлн руб., или 107%. Инвестиции в основной капитал сохранились на уровне 100,5%.

Господин Минниханов также сообщил о проблеме низких цен на зерно, связанной с логистическими ограничениями. Владимир Путин заявил, что этот вопрос будут решать совместно.

Говоря о промышленности, раис отметил стабильную работу нефтехимических предприятий. Татарстан перерабатывает около 24 млн тонн нефти в год, глубина переработки на двух предприятиях достигает 99%. По словам господина Минниханова, «Сибур» выполняет инвестиционные планы. Также он рассказал о проекте «Этилен-600» и планах «Аммония» заключить новый контракт на поставку 2 млн тонн продукции.

Ситуация на КамАЗе, по оценке главы республики, улучшается. Владимир Путин предложил рассмотреть программу обновления регионального и муниципального транспорта для поддержки машиностроения. Господин Минниханов также рассказал о запуске поточных линий на Казанском авиационном заводе имени Горбунова. По его словам, предприятие рассчитывает выпустить 20 самолетов Ту-214 в течение трех лет.