На Дону подрядчик сорвал сроки работ по программе «Доступная среда»

В частности, при адаптации социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для маломобильных граждан из десяти запланированных этапов шесть выполнены. Один из них завершили раньше срока, четыре — вовремя. Еще один этап задержался из-за того, что подрядчик не выполнил обязательства по контракту. Оставшиеся четыре этапа планируется завершить до конца года.