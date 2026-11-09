На Дону подрядчик сорвал сроки работ по программе «Доступная среда»
В Ростовской области подрядчик нарушил сроки выполнения работ по адаптации социальной инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями здоровья. Еще четыре мероприятия программы «Доступная среда» задержались из-за реорганизации управления информационной политики правительства региона. Это следует из отчета об исполнении программы за девять месяцев 2026 года, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».
В частности, при адаптации социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для маломобильных граждан из десяти запланированных этапов шесть выполнены. Один из них завершили раньше срока, четыре — вовремя. Еще один этап задержался из-за того, что подрядчик не выполнил обязательства по контракту. Оставшиеся четыре этапа планируется завершить до конца года.
В рамках направления по совершенствованию системы реабилитации и абилитации инвалидов из 14 запланированных этапов выполнены девять. Четыре из них завершили с опозданием, которое в отчете объясняется реорганизацией управления информационной политики правительства области. Еще пять этапов предстоит выполнить до конца года.
На реализацию программы в 2026 году предусмотрено 220,3 млн руб. За девять месяцев израсходовано 165,5 млн руб., или 75,1% бюджета.
В правительстве области заявляют, что рисков невыполнения программы нет. Все основные мероприятия и показатели должны быть достигнуты до конца 2026 года.