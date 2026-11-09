В Ростовской области на реабилитацию инвалидов направили 74 млн рублей

В Ростовской области за девять месяцев 2026 года на совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов направили 74,3 млн руб. Это 59,6% от предусмотренного на год финансирования. Такие данные содержатся в отчете о реализации региональной государственной программы «Доступная среда», с которым ознакомился «Ъ-Ростов».