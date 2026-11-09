В Ростовской области на реабилитацию инвалидов направили 74 млн рублей
В Ростовской области за девять месяцев 2026 года на совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов направили 74,3 млн руб. Это 59,6% от предусмотренного на год финансирования. Такие данные содержатся в отчете о реализации региональной государственной программы «Доступная среда», с которым ознакомился «Ъ-Ростов».
Всего на это направление в 2026 году предусмотрено 124,7 млн руб. Таким образом, к концу сентября неосвоенными оставались более 50,4 млн руб.
Общий объем финансирования программы составляет 220,3 млн руб. За девять месяцев освоено 165,5 млн руб., или 75,1% годового плана.
На адаптацию приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для маломобильных граждан предусмотрено 34,7 млн руб. Из них израсходовано 31,5 млн руб. (90,7%). Еще 60,9 млн руб. выделено на региональный проект по совершенствованию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов. Его финансирование исполнено на 98% — 59,7 млн руб.
В региональном правительстве отмечают, что рисков недостижения установленных показателей программы нет. Завершение предусмотренных мероприятий запланировано до конца 2026 года.