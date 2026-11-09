В Ростовской области при пожаре в летней кухне погиб пенсионер
В хуторе Ведерников Константиновского района Ростовской области при пожаре в летней кухне погиб мужчина пенсионного возраста. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Сообщение о возгорании на улице Садовой поступило в 04:31. На место прибыли пять пожарных 59-й пожарно-спасательной части на двух единицах техники. Пожар ликвидировали на площади 35 кв. м.
При разборе конструкций спасатели обнаружили тело хозяина домовладения. По данным МЧС, мужчина проживал один.
Предварительной причиной пожара мог стать аварийный режим работы электропроводки. Обстоятельства происшествия устанавливаются.