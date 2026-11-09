В Татарстане 10 ноября ожидаются мокрый снег, дождь и гололедица
10 ноября в Татарстане прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами ожидается гололедица, сообщила пресс-служба Гидрометцентра республики.
Ночью температура воздуха составит от +2 до -3 градусов, днем — от +1 до +4 градусов. Ветер юго-западный, 5–10 м/с, местами порывы до 13 м/с.
В Казани ночью существенных осадков не ожидается, температура составит от +1 до -1 градуса. Днем прогнозируют небольшой дождь и +2…+4 градуса. Скорость юго-западного ветра составит 5–10 м/с, местами порывы достигнут 13 м/с. На дорогах также возможна гололедица.