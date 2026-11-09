В Татарстане 10 ноября ожидаются мокрый снег, дождь и гололедица

В Казани ночью существенных осадков не ожидается, температура составит от +1 до -1 градуса. Днем прогнозируют небольшой дождь и +2…+4 градуса. Скорость юго-западного ветра составит 5–10 м/с, местами порывы достигнут 13 м/с. На дорогах также возможна гололедица.