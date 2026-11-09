OMODA C5: зима без компромиссов — и зимние шины в подарок
С первыми заморозками становится понятно: автомобиль должен быть готов к зиме не на словах, а на деле.
OMODA C5 — кроссовер, который делает ставку на комфорт и уверенность в холодный сезон. А в ноябре у покупателей появляется особенно выгодный повод познакомиться с ним ближе.
Зимний комфорт продуман заранее
OMODA C5 предлагает оснащение, которое особенно ценится в российских условиях: обогрев передних сидений, рулевого колеса, лобового стекла, наружных зеркал и форсунок стеклоомывателя. Для полноприводных версий предусмотрен режим движения по снегу — он помогает сохранять контроль на скользком покрытии. Это не «опции для галочки», а ежедневная практическая забота: садиться в тёплый салон, быстро очищать стекло и чувствовать себя увереннее на зимней дороге.
Шины — в подарок от дилерского центра
Даже самый тёплый салон не отменяет главного зимнего правила: автомобиль должен быть обут правильно. Поэтому в ноябре дилерский центр OMODA «Авто для Вас» дарит комплект зимних шин каждому покупателю OMODA C5. Вы уезжаете из салона уже готовыми к сезону — без спешного поиска резины и очередей в шиномонтаж. Это реальная экономия и дополнительное спокойствие для водителя и пассажиров.
Ноябрьская социальная поддержка — до 200 000 руб.
Отдельное решение ноября — социальная программа от руководителей дилерского центра. Дополнительная поддержка до 200 000 рублей предусмотрена для участников СВО, медицинских работников и государственных служащих. Это признание важности людей, чья работа связана с высокой ответственностью и нагрузкой.
Где познакомиться с OMODA C5
OMODA АВТО ДЛЯ ВАС ФАД КАВКАЗ, 161-й км, д. 420
+7(861)207-25-64
+7(861)207-25-64
Приезжайте на тест-драйв: оцените зимний комфорт OMODA C5 лично и уточните условия ноябрьского предложения. Зима уже рядом — встречайте её подготовленными.
350080, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г.О. ГОРОД КРАСНОДАР, Г КРАСНОДАР, ТЕР. ПАШКОВСКИЙ ЖИЛОЙ МАССИВ, УЛ ГОРЯЧЕКЛЮЧЕВСКАЯ, Д. 2А, ПОМЕЩ. 28 ОГРН: 1222300027510
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