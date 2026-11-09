OMODA C5: зима без компромиссов — и зимние шины в подарок

Даже самый тёплый салон не отменяет главного зимнего правила: автомобиль должен быть обут правильно. Поэтому в ноябре дилерский центр OMODA «Авто для Вас» дарит комплект зимних шин каждому покупателю OMODA C5. Вы уезжаете из салона уже готовыми к сезону — без спешного поиска резины и очередей в шиномонтаж. Это реальная экономия и дополнительное спокойствие для водителя и пассажиров.