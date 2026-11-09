Ставропольский край получит 2 млрд рублей на поддержку озимого сева
Правительство России выделит регионам Северо-Кавказского федерального округа более 2,4 млрд руб. для частичной компенсации затрат на агротехнологические работы при выращивании озимых зерновых под урожай 2027 года. Распоряжение об этом опубликовано на сайте кабмина.
Наибольшую сумму получит Ставропольский край — 2 млрд руб. Чеченской Республике направят 292,7 млн руб., Кабардино-Балкарии — 104,5 млн руб., Ингушетии — 32,4 млн руб., Карачаево-Черкесии — 16,7 млн руб.
Всего на эти цели правительство предусмотрело 13 млрд руб. для 22 регионов. В их числе Краснодарский край, Ростовская и Волгоградская области, а также Крым.
По словам председателя правительства Михаила Мишустина, субсидии позволят сельхозпроизводителям частично возместить расходы на полевые работы на площади более 5,5 млн га.