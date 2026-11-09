Ставропольский край получит 2 млрд рублей на поддержку озимого сева

Правительство России выделит регионам Северо-Кавказского федерального округа более 2,4 млрд руб. для частичной компенсации затрат на агротехнологические работы при выращивании озимых зерновых под урожай 2027 года. Распоряжение об этом опубликовано на сайте кабмина.