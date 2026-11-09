Похититель сына предпринимательницы из Ленобласти требовал 15 млн рублей выкупа
Во Всеволожском районе Ленинградской области освободили 22-летнего мужчину, которого двое суток удерживали в заброшенной водонапорной башне. За его освобождение похититель требовал 15 млн рублей. Предполагаемого злоумышленника задержали. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
В полицию обратилась местная предпринимательница, заявившая о похищении сына. По ее словам, мужчину увели под угрозой пистолета и потребовали за него выкуп в размере 15 млн рублей.
По данным правоохранителей, похититель заранее подготовил преступление. На проселочной дороге он разбросал шипы, чтобы остановить BMW потерпевшего, после чего под угрозой оружия увел водителя в лес неподалеку от поселка Лесное.
Мужчину заковали в наручники и удерживали в заброшенной водонапорной башне. Когда похитителю требовалось отлучиться, он пристегивал пленника к дереву.
При задержании у предполагаемого похитителя изъяли пистолеты с глушителями, патроны, наручники и газовый баллончик. В МВД сообщили, что жизни и здоровью освобожденного мужчины ничего не угрожает.
Следственные органы возбудили уголовное дело по пп. «в», «г» и «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека).