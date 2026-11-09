Похититель сына предпринимательницы из Ленобласти требовал 15 млн рублей выкупа

Во Всеволожском районе Ленинградской области освободили 22-летнего мужчину, которого двое суток удерживали в заброшенной водонапорной башне. За его освобождение похититель требовал 15 млн рублей. Предполагаемого злоумышленника задержали. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.