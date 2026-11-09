«Купол-Родники» возглавил Николай Шманов
Новый тренер сменил Сергея Чернова, покинувшего клуб 9 ноября
Главным тренером ижевского баскетбольного клуба «Купол-Родники» назначен Николай Шманов. Об этом сообщила пресс-служба команды.
Николай Шманов — бронзовый призер чемпионата России — Суперлиги сезона 2022/2023. Ранее он возглавлял БК «Иркут» и молодежный проект ЦСКА, а также работал в тренерских штабах «Автодора», «Руны» и «Химок».
Специалист проходил стажировки в европейских клубах и сборных. В частности, он работал с национальной командой Латвии во время подготовки к чемпионату Европы 2017 года, а также посещал тренировки клубов Евролиги «Барселона», «Фенербахен» и «Анадолу Эфес».
Первые домашние матчи под руководством нового тренера «Купол-Родники» проведут 12 и 15 ноября. Соперниками ижевской команды станут «Химки» и «Университет-Югра» соответственно.
9 ноября стало известно, что прежний главный тренер команды Сергей Чернов покидает клуб по обоюдному решению сторон.