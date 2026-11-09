«Купол-Родники» возглавил Николай Шманов

Специалист проходил стажировки в европейских клубах и сборных. В частности, он работал с национальной командой Латвии во время подготовки к чемпионату Европы 2017 года, а также посещал тренировки клубов Евролиги «Барселона», «Фенербахен» и «Анадолу Эфес».