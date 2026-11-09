Шесть подростков пострадали в ДТП в Воткинском районе

Шесть несовершеннолетних в возрасте от 15 до 17 лет пострадали в результате ДТП на дороге «Кудрино — Светлое» в Воткинском районе Удмуртии. Водитель автомобиля Hyundai Elantra с множественными травмами госпитализирован в реанимационное отделение. Об этом сообщает госавтоинспекция Удмуртии.