Шесть подростков пострадали в ДТП в Воткинском районе
Водитель Hyundai Elantra попал в реанимацию после опрокидывания автомобиля
Шесть несовершеннолетних в возрасте от 15 до 17 лет пострадали в результате ДТП на дороге «Кудрино — Светлое» в Воткинском районе Удмуртии. Водитель автомобиля Hyundai Elantra с множественными травмами госпитализирован в реанимационное отделение. Об этом сообщает госавтоинспекция Удмуртии.
Авария произошла 7 ноября около 23:45 на четвертом километре автодороги. По предварительным данным, 45-летний водитель не справился с управлением, после чего машина съехала с дороги и опрокинулась.
Все шестеро несовершеннолетних пассажиров получили травмы различной степени тяжести. По предварительной информации, подростков перевозили с нарушением требований правил дорожного движения.