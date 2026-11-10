Каждый третий житель Саратовской области стал клиентом ВТБ
Число клиентов-физлиц превысило 405 тысяч
13 ноября ВТБ откроет в центре Саратова флагманский офис. Управляющий ВТБ в Саратовской области Вячеслав Панасенко провел для журналистов экскурсию по самому большому офису в нашей области и поделился итогами работы банка за девять месяцев 2026 года. Ключевой тренд сентября — скачок спроса на жилищное кредитование. Вячеслав Панасенко связывает тенденцию с произошедшими 1 октября изменениями в госпрограмме семейной ипотеки.
В Саратовской области работает 21 офис ВТБ. Также воспользоваться услугами банка можно в 353 отделениях «Почты России». Помимо флагмана на Советской, в 2026 году банк обновил четыре офиса в Аткарске, Балашове, Балакове и Энгельсе.
По итогам девяти месяцев совокупный кредитный портфель ВТБ достиг в Саратовской области 73 млрд руб., ресурсный — 146 млрд руб., а число клиентов-физлиц превысило 405 тысяч. В банке подчеркнули, что каждый третий экономически активный житель региона уже стал его клиентом. «Саратовская область — регион с высокой деловой активностью и устойчивым спросом на финансовые услуги», — отметил Вячеслав Панасенко, добавив, что задача банка состоит не только в финансировании, но и в создании инфраструктуры для роста экономики области.
Бизнес
В корпоративном сегменте ВТБ делает ставку на малое и среднее предпринимательство. Кредитный портфель МСП с начала года вырос на 18%, приблизившись к 30 млрд руб., а число активных клиентов-юрлиц увеличилось до 12 тысяч. Привлеченные средства корпоративных клиентов выросли на 6%, до 32 млрд руб. В отраслевой структуре аналитики банка выделили АПК и пищевую промышленность, нефтегаз, торговлю и машиностроение. «Малый и средний бизнес — это основа устойчивого развития региона», — обозначил Вячеслав Панасенко, пообещав расширять поддержку сегмента.
Розничный драйв: ипотека и автокредиты
Наиболее показательную динамику аналитики выделили в розничном кредитовании. За январь — сентябрь выдача автокредитов ВТБ выросла в регионе в 2,6 раза, до 2 млрд руб., а количество сделок увеличилось более чем наполовину. Пиковым месяцем стал сентябрь: клиенты получили свыше 200 займов примерно на 340 млн руб. Основной спрос пришелся на новые машины, которые покупатели все чаще берут через субсидированные программы производителей. Самым заметным брендом оказалась GEELY: на эту марку пришлось почти 400 одобренных заявок на сумму свыше 650 млн руб. Средний автокредит в регионе составил 1,3 млн руб., а типовой заемщик — мужчина 35–45 лет. «Сегодня рынок автокредитования во многом поддерживают совместные программы банков с производителями, которые делают кредитный платеж более комфортным для заемщика», — рассказал господин Панасенко. Он уточнил, что ВТБ имеет договоренности со всеми автодилерами Саратовской области. Жители города и области могут оформить кредит в любом салоне.
Ипотечная картина более сдержанная, тем не менее, за девять месяцев выдачи увеличились на 20%, до 2 млрд руб. Ключевым продуктом осталась «Семейная ипотека», составившая половину годового объема. Сентябрьский всплеск — плюс 55% к августу — во многом оказался опережающим спросом перед изменением условий программы с 1 октября. «Вероятно, этот результат станет максимумом года: дальше рынок неизбежно немного сбавит обороты», — отметил управляющий ВТБ.
Культура и благотворительность
С начала года ВТБ стал оператором «Пушкинской карты», который за это время выдал жителям региона 134 тысячи карт. За девять месяцев саратовская молодежь потратила на культурный досуг 137 млн руб. Наиболее активно карту оформляют жители в возрасте от 14 до 18 лет - на эту категорию приходится 70% от общего числа выданных карт.
«Это не просто финансовая поддержка, а реальный инструмент, открывающий двери в театры, музеи, концертные залы, дома культуры для тысяч молодых людей», — подчеркнул Вячеслав Панасенко, отметив, что, по данным ВТБ, потенциал выдачи карт превышает 220 тысяч.
Также он рассказал о благотворительной деятельности банка. В рамках программы «Мир без слез» медико-санитарной части № 1 города Шиханы передан аппарат ультразвуковой диагностики экспертного класса. Кроме того, юным пациентам медицинского учреждения показали интерактивный спектакль по теме финансовой грамотности с участием героев передачи «Спокойной ночи, малыши!» — Хрюши и Степашки.
Помимо этого, банк поучаствовал в возведении памятника на территории института Нацгвардии, а также три музея Саратовской области стали победителями грантовой программы ВТБ. Муниципальные бюджетные учреждения культуры «Пугачевский краеведческий музей имени К.И. Журавлева», «Хвалынский краеведческий музей» и «Музей-усадьба Н.Г. Чернышевского» получили гранты до 1 млн рублей на реализацию своих проектов.
Новогодний сюрприз
В первой половине декабря ВТБ установит на площади перед кинотеатром «Победа» 16-метровую елку. Ее украсят тысячью игрушек, светодиодной гирляндой и большой звездой. «Новый год — время сказочных чудес и добрых подарков», — резюмировал управляющий ВТБ в Саратовской области, подчеркнув, что проект реализован совместно с администрацией Саратова. Господин Панасенко также поделился планами банка открыть новогоднюю елку вместе со сказочными героями для жителей и гостей города.
ПАО БАНК ВТБ, ИНН: 7702070139Реклама