Каждый третий житель Саратовской области стал клиентом ВТБ

Наиболее показательную динамику аналитики выделили в розничном кредитовании. За январь — сентябрь выдача автокредитов ВТБ выросла в регионе в 2,6 раза, до 2 млрд руб., а количество сделок увеличилось более чем наполовину. Пиковым месяцем стал сентябрь: клиенты получили свыше 200 займов примерно на 340 млн руб. Основной спрос пришелся на новые машины, которые покупатели все чаще берут через субсидированные программы производителей. Самым заметным брендом оказалась GEELY: на эту марку пришлось почти 400 одобренных заявок на сумму свыше 650 млн руб. Средний автокредит в регионе составил 1,3 млн руб., а типовой заемщик — мужчина 35–45 лет. «Сегодня рынок автокредитования во многом поддерживают совместные программы банков с производителями, которые делают кредитный платеж более комфортным для заемщика», — рассказал господин Панасенко. Он уточнил, что ВТБ имеет договоренности со всеми автодилерами Саратовской области. Жители города и области могут оформить кредит в любом салоне.