За два дня ростовчане 109 раз пожаловались на проблемы с отоплением

За выходные тепло вернули в дома на улице Максима Горького, 15, в переулке Газетном, 57 и на улице Шеболдаева, 4 и 6. В сообщении главы города причиной проблем названы неисправности на бесхозяйных сетях. Городская администрация отдельно подтвердила, что в доме на Горького, 15 произошел порыв на бесхозяйном участке. Там дефект устранила привлеченная подрядная организация. В доме на Шеболдаева, 4а отопление восстановили после дефекта на коммуникациях потребителей силами обслуживающей жилищной организации. При содействии районных администраций ремонт завершили и подали тепло в дома на Социалистической, 184 и Станиславского, 103. Эти здания временно остаются без управляющей компании. Такая ситуация осложняет обслуживание внутридомовых коммуникаций: для устранения дефектов администрации пришлось координировать работы и подключать районные службы.