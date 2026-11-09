За два дня ростовчане 109 раз пожаловались на проблемы с отоплением
Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил, что за два дня городской чат-бот по вопросам теплоснабжения получил 109 обращений. Все заявки власти передали в работу. Чаще всего жители просили отрегулировать отопление в квартирах, жаловались на недостаточно горячие батареи и воду.
Заявки поступили на фоне аварий и дефектов на сетях, из-за которых отдельные дома оставались без тепла. По поручению губернатора Юрия Слюсаря городская администрация, областное министерство ЖКХ и Госжилинспекция Ростовской области добиваются от управляющих компаний устранения неисправностей во внутридомовых сетях. По словам Александра Скрябина, такие дефекты затронули девять многоквартирных домов; он поручил сообщать жильцам о ходе работ и сроках их завершения.
За выходные тепло вернули в дома на улице Максима Горького, 15, в переулке Газетном, 57 и на улице Шеболдаева, 4 и 6. В сообщении главы города причиной проблем названы неисправности на бесхозяйных сетях. Городская администрация отдельно подтвердила, что в доме на Горького, 15 произошел порыв на бесхозяйном участке. Там дефект устранила привлеченная подрядная организация. В доме на Шеболдаева, 4а отопление восстановили после дефекта на коммуникациях потребителей силами обслуживающей жилищной организации. При содействии районных администраций ремонт завершили и подали тепло в дома на Социалистической, 184 и Станиславского, 103. Эти здания временно остаются без управляющей компании. Такая ситуация осложняет обслуживание внутридомовых коммуникаций: для устранения дефектов администрации пришлось координировать работы и подключать районные службы.
Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», за сутки в чат-бот правительства Ростовской области поступило более 70 обращений по вопросу отопления. Основные жалобы по-прежнему приходят из Ростова-на-Дону и Таганрога. Обращения зафиксированы из Азова, Волгодонска, Гуково, Шахт, Батайска, Зверево, Новошахтинска, а также Неклиновского и Октябрьского районов. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. За два дня отработано более 200 обращений, поступивших в чат-бот. Основные причины отсутствия тепла — аварии на сетях ресурсоснабжающих организаций и затянувшееся реагирование управляющих компаний. По ним проведут проверочные мероприятия качества предоставления коммунальных услуг.