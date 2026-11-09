«Дагэнерго» восстановило электроснабжение в трех районах Дагестана после непогоды

Специалисты «Дагэнерго» устранили нарушения электроснабжения в Кумторкалинском, Курахском и Табасаранском районах Дагестана, вызванные ухудшением погодных условий. В отдельных населенных пунктах южных и центральных районов республики восстановительные работы продолжаются.