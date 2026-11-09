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Выпуск газеты №206/П

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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
Кавказ

«Дагэнерго» восстановило электроснабжение в трех районах Дагестана после непогоды

Специалисты «Дагэнерго» устранили нарушения электроснабжения в Кумторкалинском, Курахском и Табасаранском районах Дагестана, вызванные ухудшением погодных условий. В отдельных населенных пунктах южных и центральных районов республики восстановительные работы продолжаются.
К ремонту привлечены восемь бригад — 29 специалистов и восемь единиц спецтехники. Накануне филиал «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго» ввел режим повышенной готовности из-за непогоды.
Валерий Климов