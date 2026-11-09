Тренеры спортшколы в Кировской области пожаловались главе СК на директора
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела в отношении директора спортивной школы в Кировской области. Поводом стало видеообращение тренеров и родителей воспитанников учреждения, сообщает пресс-служба ведомства.
Авторы обращения просят отстранить руководителя от должности.
По данным СКР, директор привлекается к уголовной ответственности за преступление в отношении несовершеннолетней.