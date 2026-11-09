Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №206/П

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
Волга-Урал

Тренеры спортшколы в Кировской области пожаловались главе СК на директора

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела в отношении директора спортивной школы в Кировской области. Поводом стало видеообращение тренеров и родителей воспитанников учреждения, сообщает пресс-служба ведомства.
Авторы обращения просят отстранить руководителя от должности.
По данным СКР, директор привлекается к уголовной ответственности за преступление в отношении несовершеннолетней.
Анна Кайдалова