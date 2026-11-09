Российский автомобильный бренд JELAND стал лауреатом ежегодной премии «Выбор потребителей 2026» в номинации «Прорыв года. Автомобили»

Премия «Выбор потребителей» – событие, демонстрирующее лучшие достижения в области качества продукта и сервиса. Она была учреждена в 2011 году и основана на тщательном исследовании рынка и отзывах реальных потребителей. Премия также отражает уровень удовлетворенности клиентов и подтверждает заслуги компаний в создании и предоставлении высококачественных товаров. В этом году победители определялись в 17 номинациях, а лауреатами стали компании из самых разных сфер: от технологий и финансов до ритейла и автопрома (JELAND).