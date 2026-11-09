В Чувашии предложили повысить стоимость техосмотра в 2027 году

Согласно проекту, предельная стоимость техосмотра легкового автомобиля составит 1 269,36 руб., мотоцикла — 446,29 руб., автобуса массой до 5 тонн — 2 173,06 руб. Для грузовиков массой до 3,5 тонны тариф предложен на уровне 1 388,93 руб., свыше 12 тонн — 2 733,37 руб. Осмотр прицепов массой до 750 кг обойдется в 1 046,91 руб., городского наземного электротранспорта — в 1 376,41 руб.