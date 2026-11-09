Пилота вертолета, разбившегося в Архызе, оштрафовали на 150 тыс. рублей
Урупский районный суд Карачаево-Черкесии назначил штраф в размере 150 тыс. руб. пилоту частного вертолета, совершившего жесткую посадку в районе поселка Архыз 16 июня 2026 года. Его признали виновным в нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности крупный ущерб.
По данным следствия, во время корпоративного полета над горным хребтом перевала Архыз пилот выбрал небезопасную высоту. Вертолет попал в нисходящий воздушный поток, потерял устойчивую траекторию и столкнулся с горным хребтом. Находившийся на борту пассажир получил телесные повреждения, ущерб владельцу воздушного судна превысил 173 млн руб.
Пилоту вменили ч. 1 ст. 263 УК РФ. Южная транспортная прокуратура также выявила нарушения правил безопасности полетов: пилот передал органу управления воздушным движением недостоверные сведения о находившихся на борту людях, кроме того, отсутствовала предусмотренная законом судовая документация.
Приговор пока не вступил в законную силу. Гражданский иск по делу не заявлен.