Пилота вертолета, разбившегося в Архызе, оштрафовали на 150 тыс. рублей

По данным следствия, во время корпоративного полета над горным хребтом перевала Архыз пилот выбрал небезопасную высоту. Вертолет попал в нисходящий воздушный поток, потерял устойчивую траекторию и столкнулся с горным хребтом. Находившийся на борту пассажир получил телесные повреждения, ущерб владельцу воздушного судна превысил 173 млн руб.