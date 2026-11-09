Бывший глава администрации Азовского района стал министром природных ресурсов ЛНР
Бывший глава администрации Азовского района Ростовской области Александр Палатный назначен министром природных ресурсов и экологии ЛНР. О кадровом решении сообщили в правительстве республики 9 ноября.
Господин Палатный окончил Ленинградское высшее военно-политическое училище противовоздушной обороны и Военный университет Минобороны России. С 1985 по 2010 год проходил военную службу, дослужился до звания полковника и должности заместителя командующего 4-й армией ВВС и ПВО по воспитательной работе.
После отставки из вооруженных сил чиновник перешел в департамент лесного хозяйства Ростовской области: в 2010 году стал его заместителем, а через год возглавил ведомство. В 2014 году он занимал пост заместителя регионального министра природных ресурсов и экологии, с 2016 по 2018 год руководил областным департаментом по делам казачества и кадетских учебных заведений, после чего вернулся в региональный Минприроды в должности первого заместителя министра.
Администрацию Азовского района Александр Палатный возглавил в 2020 году и руководил ею до 19 марта 2025 года, когда сложил полномочия в связи с истечением срока контракта.
Сейчас обязанности главы района исполняет Федор Ковтунов, приступивший к работе в октябре 2026 года. Ранее он курировал в администрации вопросы экономики и территориального развития.