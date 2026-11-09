Бывший глава администрации Азовского района стал министром природных ресурсов ЛНР

После отставки из вооруженных сил чиновник перешел в департамент лесного хозяйства Ростовской области: в 2010 году стал его заместителем, а через год возглавил ведомство. В 2014 году он занимал пост заместителя регионального министра природных ресурсов и экологии, с 2016 по 2018 год руководил областным департаментом по делам казачества и кадетских учебных заведений, после чего вернулся в региональный Минприроды в должности первого заместителя министра.