В Махачкале благоустроили 17 территорий и отремонтировали 37 километров дорог
В Махачкале в 2025 и 2026 годах благоустроили 17 территорий. Еще 17 планируется привести в порядок в 2027 году. Об этом сообщил заместитель главы города Мурад Алиев.
Капитальный ремонт улично-дорожной сети идет с опережением: в 2025 году отремонтировали 31 объект протяженностью 15,5 км, в 2026 году работы завершили уже на 36 улицах общей длиной 21,5 км.
До конца 2026 года запланировано завершить строительство сетей водоотведения в микрорайоне Пальмира и сетей водоснабжения в селе Богатыревка. В поселке Новый Хушет строительство водопроводных сетей рассчитано до 2027 года.