В Воронеже рассмотрят дело о мошенничестве на 10 млн при получении инвесткредита

Следствие считает, что в 2024 году обвиняемый, действуя по доверенности от имени индивидуального предпринимателя, представил в кредитную организацию два подложных договора купли-продажи несуществующих автомобилей Mercedes-Benz Sprinter и Ford Transit. На основании документов он получил инвесткредит под залог якобы приобретаемых машин. Полученными деньгами мужчина распорядился по своему усмотрению. По данным следствия, передавать автомобили в залог и погашать кредит он не намеревался.