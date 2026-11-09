В Воронеже рассмотрят дело о мошенничестве на 10 млн при получении инвесткредита
Ленинский районный суд Воронежа рассмотрит уголовное дело в отношении 60-летнего местного жителя, которого обвиняют в хищении 10 млн руб. при получении инвестиционного кредита. Об этом 9 ноября рассказали в региональной прокуратуре.
Следствие считает, что в 2024 году обвиняемый, действуя по доверенности от имени индивидуального предпринимателя, представил в кредитную организацию два подложных договора купли-продажи несуществующих автомобилей Mercedes-Benz Sprinter и Ford Transit. На основании документов он получил инвесткредит под залог якобы приобретаемых машин. Полученными деньгами мужчина распорядился по своему усмотрению. По данным следствия, передавать автомобили в залог и погашать кредит он не намеревался.
Действия квалифицировали как мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ). Статья предусматривает до десяти лет лишения свободы.
«Половина суммы кредита взыскана с обвиняемого в гражданском порядке по решениям суда»,— уточнили в прокуратуре.
В конце минувшей недели «Ъ-Черноземье» также сообщал, что Ленинский районный суд Воронежа рассмотрит уголовное дело о мошенничестве на сумму свыше 10 млн руб. в отношении учредителя ООО «Вега-Строй» Ольги Панкратовой. Женщину обвиняют в махинациях с оборудованием и материалами при исполнении государственного контракта.