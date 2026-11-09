Умер актер Молодежного театра на Булаке Азиз Ахмедов
В воскресенье, 8 ноября, скончался актер Молодежного театра на Булаке Азиз Ахмедов. О его смерти сообщила пресс-служба театра.
Этот день объявили днем траура. Благотворительные показы спектакля «Примадонны» отменили, а собранные средства направят семье артиста.
Азиз Ахмедов окончил Казанское театральное училище в 2014 году по специальности «Артист эстрады», после чего продолжил обучение в Казанском государственном университете культуры и искусств на режиссерском факультете. С 2010 года он работал в труппе Молодежного театра на Булаке.
За время работы актер исполнил роли в спектаклях «Ханума», «Отель Вегас», «Мы не одни, дорогая!», «Примадонны», «Удивительный случай», «Жил-был пионер Лаптев», «Чудим», «Необычная семейная история», «Боинг-Боинг» и Golden Boys.
Ранее сообщалось, что актер боролся с онкологическим заболеванием. Театр собирал средства на его лечение.