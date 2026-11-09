Умер актер Молодежного театра на Булаке Азиз Ахмедов

Азиз Ахмедов окончил Казанское театральное училище в 2014 году по специальности «Артист эстрады», после чего продолжил обучение в Казанском государственном университете культуры и искусств на режиссерском факультете. С 2010 года он работал в труппе Молодежного театра на Булаке.