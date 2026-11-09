В Дагестане заключили под стражу фигурантку дела о хищении 21,7 млн рублей
Каспийский городской суд заключил под стражу местную жительницу, обвиняемую в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, пять эпизодов) и подделке документов с целью облегчения совершения другого преступления (ч. 4 ст. 327 УК РФ, четыре эпизода). Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда республики Дагестан.
По данным следствия, с апреля 2024 года по декабрь 2025 года обвиняемая изготавливала поддельные справки от имени председателя правления ЖСК «Новый дом» с ложными сведениями о полной выплате паевого взноса за квартиры в Каспийске. С помощью подложных документов через МФЦ она незаконно зарегистрировала право собственности на три квартиры.
Кроме того, в декабре 2025 года, достоверно зная об отсутствии прав на две другие квартиры в том же доме, обвиняемая изготовила подложные документы о праве собственности и выписки из ЕГРН. Через риэлтора она нашла покупателя, от которого скрыла подложный характер документов. 10 и 17 декабря 2025 года в офисе нотариуса в Махачкале были заключены договоры купли-продажи этих квартир. Потерпевший передал ей 7,1 млн рублей, которые она похитила и распорядилась по своему усмотрению. Общий размер причиненного ущерба превышает 21,7 млн рублей.
Суд, рассмотрев ходатайство следствия и учитывая все обстоятельства дела, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 22 суток — до 23 декабря 2026 года включительно. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в вышестоящую инстанцию.