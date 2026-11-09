В Дагестане заключили под стражу фигурантку дела о хищении 21,7 млн рублей

Кроме того, в декабре 2025 года, достоверно зная об отсутствии прав на две другие квартиры в том же доме, обвиняемая изготовила подложные документы о праве собственности и выписки из ЕГРН. Через риэлтора она нашла покупателя, от которого скрыла подложный характер документов. 10 и 17 декабря 2025 года в офисе нотариуса в Махачкале были заключены договоры купли-продажи этих квартир. Потерпевший передал ей 7,1 млн рублей, которые она похитила и распорядилась по своему усмотрению. Общий размер причиненного ущерба превышает 21,7 млн рублей.