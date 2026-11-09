В Ростове-на-Дону суд рассмотрит дело дроппера, обналичившего 1 млн рублей
Прокуратура Первомайского района Ростова-на-Дону утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 19-летнего местного жителя. Молодой человек обвиняется по ч. 4 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
По версии следствия, в июле 2026 года фигурант сообщил реквизиты своей банковской карты постороннему лицу, в отношении которого расследуется отдельное уголовное дело. Впоследствии на счет дроппера от гражданина, обманутого мошенниками, поступило свыше 1 млн рублей. Эти средства обвиняемый перевел на иные счета, получив за операцию денежное вознаграждение.
Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.